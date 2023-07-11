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30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої

Оксана Воронцова
glavcom.ua
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сили оборони тримають оборону і ведуть наступ
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 липня

Триває 503-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 липня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема це Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку під ворожими вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Одрадного. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Вугледар, Сторожеве, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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