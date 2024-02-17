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Що важливіше – позиції чи солдати: Сирський дав однозначну відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що важливіше – позиції чи солдати: Сирський дав однозначну відповідь
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для російського військового керівництва цінність життя солдата дорівнює нулю
фото з відкритих джерел

Олександр Сирський наголосив, що краще залишить якусь позицію, але не допустить загибелі особового складу

Керівництво ЗСУ не може дозволити собі такого ставлення до особового складу, як російські начальники, коли вони проводять практику «м'ясних штурмів». Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв’ю німецькому виданню ZDF.

«Для нас головна задача і головна цінність – це життя нашого солдата, офіцера тих бойових підрозділів, які безпосередньо виконують бойове завдання. І ми не можемо дозволити собі такого ставлення (до особового складу, – ред.), як російські начальники, коли вони проводять практику «м'ясних штурмів». Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі всього особового складу", – сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для російського військового керівництва цінність життя солдата дорівнює нулю.

«Ми воюємо і використовуємо найцінніше, що є, – наших людей. Це цвіт нашої нації», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: Олександр Сирський відео втрати Авдіївка пожежа

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