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Німеччина пообіцяла Сирському €100 млн військової допомоги для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина пообіцяла Сирському €100 млн військової допомоги для України
Коли саме надійде анонсована допомога від Німеччини поки що не відомо
фото: mil.gov.ua/Міноборони

До складу допомоги ввійдуть машини із захистом від мін та засідок, а також бомби для малих безпілотників

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бреєр пообіцяв Україні новий пакет допомоги на понад 100 млн євро після зустрічі з новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

Так, під час візиту Бреєра в Україну минулого тижня він пообіцяв Сирському підтримку розміром понад 100 млн євро. Йдеться про:

  • машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
  • бомби для малих безпілотників;
  • 77 вантажівок MULTI 1A1;
  • медичне приладдя;
  • комплекти запчастин для різних систем озброєння.

«Загалом ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні й чого Україна потребує», – наголосив генеральний інспектор Бундесверу.

Коли саме надійде анонсована допомога, Бреєр не уточнив.

Нагадаємо, Німеччина планує збільшити в 3-4 рази постачання артилерійських снарядів в Україну цього року та нещодавно передала пакет допомоги €100 млн.

До слова, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань.Йдеться про угоду щодо безпекових зобов’язань відповідно до Рамкової декларації «Групи семи», ухваленої на саміті НАТО в липні 2023 року.

Як пише tagesschau.de, 24 січня на пресконференції зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Берліні Шольц заявив, що Німеччина хоче найближчим часом укласти безпекову угоду з Україною. 

Також за попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Теги: війна Німеччина Олександр Сирський Бундестаг

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