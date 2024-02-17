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Зеленський оцінив втрати ЗСУ в Авдіївці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський оцінив втрати ЗСУ в Авдіївці
Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 2024
фото: скриншот трансляції

Президент пояснив, чому довелося вивести війська з місця пекельних боїв на сході України

Хоча втрати ворога перевищували наші в сім разів, рішення про відхід українських військ із Авдіївки було правильним. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки. 

«Це не значить, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Росія за два роки війни намагалася на сході «щось зробити». Що таке щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинули», – сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що не потрібно запитувати в України, коли закінчиться війна. Натомість, за його словами, влучне запитання, чому російський диктатор Володимир Путін досі в змозі її продовжувати.

«Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій. Це ослаблення демократії підриває нашу спільну здатність!», – підкреслив український лідер.

Крім того, у Зеленського запитали про втрати ЗСУ в Авдіївці, на що він відповів: «Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було один до семи. На одного українця приходиться сім росіян».

Нагадаємо, що в Німеччині триває Мюнхенська конференція з безпеки. На ній зібралися майже 150 лідерів держав та урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Зеленський прибув із візитом до Німеччини вчора, 16 лютого.

До відома, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що українські війська виходять із Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Теги: Володимир Зеленський Авдіївка Мюнхенська конференція з безпеки

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