Проти нас – не менше 15 тис. росіян: військові розповіли про ситуацію в Авдіївці

Попри те, що окупанти знають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою

Українські захисники завдали критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ

Захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці протистоять переважаючій силі противника. Попри втрати росіян ситуація залишається надзвичайно тяжкою. Про це повідомляє бригада у своєму Telegram-каналі.

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«Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці – не менше 15 тисяч особового складу армії ворога.

Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи – фактично «стерті».

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Попередня реальна кількість втрат оцінюється в 4 200 «200-ми» (вбиті, – ред.) і «300-ми» (поранені, – ред.) противника», – повідомляють військові.

За їхніми словами, вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії. Точаться бої і проти 35-ї та 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї армії, а також проти 21-ї та 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії.

«За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та, 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади у складі 41-ї загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади у складі 2-ї загальновійськової армії.

Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада – колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої «ДНР», – додають бійці Третьої окремої штурмової бригади.

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Окремі завдання виконує особовий склад Головного розвідуправління Росії, що призводить до нічних штурмів із застосуванням засобів нічного бачення, проведення диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

Військові зазначають, що попри те, що окупанти знають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно важкою.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку.

Сьогодні, 16 лютого, Сили оборони ухвалили рішення відійти із позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.