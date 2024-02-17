Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)

Військові показали, як працює медична служба Третьої штурмової

Українські воїни Третьої окремої штурмової бригади дали гідний бій ворогу в Авдіївці та відходять на підготовлені позиції. У своєму Telegram вони опублікували відео, як наразі виглядає стабілізаційний пункт, де надають медичну допомогу військовим.

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«Місце, де безперебійно працює Медична служба Третьої штурмової. Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

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Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.