Битва за Авдіївку: на коксохімічному заводі триває пожежа, кілька бійців потрапили в полон

Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути оборону

Станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі», – повідомив Тарнавський.

Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

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За даними Тарнавського, з початку доби в районі Авдіївки українські війська відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

«Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», – зазначив Тарнавський.

Зазначається, що евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. Також через постійні обстріли триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

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Тарнавський стверджує, що на цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви та боєприпаси.

«Для розуміння масштабів наступу противника та його «сточування». Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку», – сказав Тарнавський.

Як повідомлялося, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

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До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.