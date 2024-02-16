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Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки
Росія намагається досягти «певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні»
фото з відкритих джерел

На Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області

Зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей. Про це заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За словами Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів у Росії вона все більше намагатиметься досягти «певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні».

Такою перемогою, додав Ківісельг, може бути захоплення Авдіївки. Водночас якщо до виборів цього не станеться, в російських збройних силах і суспільстві може настати невдоволення, каже голова естонської розвідки.

Ківісельг розповів на брифінгу, що на Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області.

«Навколо нього (міста – «Главком») Російська Федерація зосередила майже 50 тис. військових. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва Російської Федерації», – зауважив він.

Хоча РФ почала бомбити Авдіївку авіаційними касетними снарядами й російські сили досягли успіху на півночі від міста, вона ще не оточена, повідомив Ківісельг. Але українським силам стає все важче утримувати позиції в місті, констатував він.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.

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Теги: росія окупанти війна Естонія Авдіївка

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