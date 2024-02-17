Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки

Сирський: «Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту займаних позицій»

Українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, щоб уникнути оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з міста та перехід до оборони на більш вигідних рубежах», – заявив Сирський.

Сирський зазначив, що українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», – додав він.

Станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

Як повідомлялося, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.