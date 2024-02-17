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Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки
Сирський зазначив, що українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок
фото з відкритих джерел

Сирський: «Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту займаних позицій»

Українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, щоб уникнути оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з міста та перехід до оборони на більш вигідних рубежах», – заявив Сирський.

Сирський зазначив, що українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

«Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту займаних позицій. Життя військовослужбовців – найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо», – додав він.

Станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

Як повідомлялося, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Нагадаємо, захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять переважаючій силі противника. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Також Тарнавський розповів, що українські підрозділи із незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. А у разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

До слова, ЗСУ забезпечують логістичне забезпечення міста Авдіївка. Заблокованих українських підрозділів у місті немає.

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Теги: росія окупанти ЗСУ Авдіївка Олександр Сирський

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