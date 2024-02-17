Військовий пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

За словами українського військового, РФ стягнула на Авдіївку «все, що могла найкращого, зі свого війська»

Іван Тимочко: «Жаль втрачати шматок території, але безцільно утримувати, коли втрати можуть перевищити допустимі»

Ворожі війська в Авдіївці мають перевагу у живій силі та авіації. До того ж протягом останнього тижня російські окупанти на цій ділянці фронту вдарили сотнями керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це розповів військовий і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

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«Місто постійно було під обстрілом. Поступово знищувалися повністю інфраструктура, будинки, фортифікаційні споруди. Звичайно, в таких умовах військам доводилося займати все менше придатних позицій для оборони», – пояснив військовослужбовець.

За його оцінками, РФ стягнула на цей напрямок «все, що могла найкращого, зі свого війська».

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«У силу обставин – збільшення кількісного контингенту, знищення самої території, де війська могли проводити оборону. Третє питання – про що говорили наші командувачі, зокрема Сирський. Коли постане питання збереження військ чи території, завжди будуть зберігати військо», – підкреслив Тимочко.

Він також нагадав, що вже були випадки, коли українським військовим доводилося виходити, але з часом вони все одно все повертали.

«Жаль втрачати шматок території, але безцільно утримувати, коли втрати можуть перевищити допустимі. Звичайно, що буде команда на вихід», – наголосив захисник.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воюють не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.