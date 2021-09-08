Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото)

Російський Су-30СМ на аеродромі в Барановичах

Скільки саме російських літаків прибуло в Білорусь наразі невідомо

Російські винищувачі СУ-30СМ прибули до Білорусі, де нестимуть чергування з охорони повітряних кордонів. Про це повідомляє міноборони Білорусі в середу, 8 вересня.

«На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

При цьому не вказано, скільки саме російських літаків прибуло в Білорусь.

У відомстві додали, що рішення про створення навчально-бойових центрів спільної підготовки збройних сил Білорусі та Росії було прийнято в ході переговорів керівників оборонних відомств 5 березня 2021 року в Москві.

Су-30СМ (серійний модернізований) – багатоцільовий винищувач покоління 4+, серійно випускається на Іркутському авіазаводі корпорації «Іркут».

Раніше повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».