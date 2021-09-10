Росія оголосила про завершення будівництва «Північного потоку – 2»

«Газпром» планує до кінця року здійснити перші поставки газу по «Північному потоку – 2»

Російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня. Про це повідомляє Telegram-канал «Газпрому».

«На ранковій оперативній нараді в ПАТ «Газпром» голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 мск будівництво газопроводу «Північний потік – 2» повністю завершено», – йдеться в повідомленні.

Росіяни кажуть, що уже цього року можуть бути здійснені перші постачання газу по «Північному потоку – 2» в Європу.

А видання Bloomberg зазначило, що постачання газу можуть початися вже з 1 жовтня.

Тим часом російський президент Володимир Путін розповів про причини рекордного зростання цін на газ в Європі.

У ході торгів 9 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила $700 за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, за даними біржі ICE Futures. Вартість газу в Європі, таким чином, побила рекорд.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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