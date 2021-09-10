Росія і Білорусь узгодили питання інтеграції. Наступна ціль Путіна – Україна

Для нас питання протистояння з Путіним – це питання виживання

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Вчера произошло знаковое событие. Владимир Путин и Александр Лукашенко, 9 сентября, согласовали 28 программ интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фактически это завершающий этап поглощения Россией беларуского государства. Даже символизм был выдержан Кремлём по-максимуму.

Путин выступал за трибуной с государственным гербом России, а Лукашенко выделили трибуну без какой-либо символики. Ведь фактически независимое государство Беларусь вчера подошло к исчезновению. И если бы Витя Янукович остался у власти, то и он бы подписал подобное соглашение. И про государство Украина мы бы должны были забыть.

Вот такая ситуация. Грустная. А ещё увеличивается опасность для Украины. Ведь граница с Россией увеличивается более чем на 1000 километров за счёт беларусов. Так что надо готовиться к тому, что Путин будет наращивать уровень агрессии.

Ведь следующая цель для него – Украина. А для нас вопрос противостояния с ним – это вопрос выживания.

Джерело: блог Борислава Берези

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