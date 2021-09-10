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    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО

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    &laquo;Об&rsquo;єднані зусилля &ndash; 2021&raquo; за масштабом та сценарієм перевершать минулорічні навчання - Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО
    «Об’єднані зусилля – 2021» за масштабом та сценарієм перевершать минулорічні навчання
    Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України

    Генштаб розкрив деталі про військові навчання, які відбудуться у вересні

    У навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка і літаки країн НАТО. Навчання пройдуть в кінці вересня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Навчання пройдуть з 22 по 30 вересня на українських полігонах і в Азово-Чорноморській акваторії.

    «Об'єднані зусилля – 2021» – це відповідь на російські навчання «Захід – 2021» і фактор стримування агресора», – сказано в пресрелізі Генштабу.

    В українських навчаннях візьмуть участь близько 700 військових з країн НАТО:

    • США (230 військових),
    • Великобританії (120),
    • Румунії (32),
    • Польщі (80),
    • Литви (35),
    • Словаччини (150),
    • Латвії (5),
    • Канади (6),
    • Італії (2),
    • Німеччини (5),
    • Канади (6),
    • Угорщини (2).
    • Швеції (12),
    • Грузії (10),
    • Молдови (12),
    • Йорданії (2),
    • Стратегічного командування НАТО (4).

    Задіяні будуть вертольоти румунської та словацької армій, літаки Канади, бронемашини Словаччини та Румунії.

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    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО
    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО
    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО
    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО
    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО

    Кількість танків на навчаннях – близько 85 одиниць, важких артилерійських систем – близько 50, літальних апаратів – 30.

    Основне завдання навчань – нарощування можливостей для відбиття збройної агресії противника.

    Нагадаємо, 22-25 вересня минулого року в Україні відбулись навчання «Об’єднані зусилля – 2020», участь у яких взяли близько 12 тисяч осіб і 700 одиниць озброєння та військової техніки. У ході навчання органи військового управління ЗСУ розгортались на пунктах управліннях вже в нових J-структурах. Це навчання стало контрольним заходом для перевірки нової системи управління в українських військах.

    Під час навчання перевірялися системи зв’язку, розвідки, отримання інформації та обмін нею, як між органами управління Збройних сил, так і між силами і засобами країн-членів НАТО. Вперше до проведення стратегічного командно-штабного навчання були залучені військові підрозділи Збройних сил країн-членів НАТО (США, Велика Британія) для спільного виконання навчально-бойових завдань, радники представництва НАТО в Україні, представники Офісу зв’язку НАТО в Україні, також інструктори, військові радники, спостерігачі від США, Великої Британії, ФРН, Литовської Республіки та Республіки Польща.

    Загалом за проведенням навчань спостерігали до 200 іноземних інструкторів, військових радників та спостерігачів. До навчань було залучено понад 100 військових частин, підрозділів усіх родів, видів військ та спеціальних військ ЗСУ.

    Теги: ЗСУ НАТО Генштаб військові навчання військові Україна озброєння
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    Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО