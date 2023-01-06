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Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону
У підземних сховищах зберігається 11,7 млрд кубів газу, а на складах – 1,2 млн тонн вугілля
фото ілюстративне

Україна поки успішно долає виклики зими

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Проте західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів. Про це повідмоив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси», – зазначив прем’єр.

Шмигаль розповів, що енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає.

«Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими», – додав він.

Нагадаємо, вперше з 2021 року ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів.

До слова, за підсумками 2022 року експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром». Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

Незважаючи на війну Росії проти України, у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ). Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку.

Теги: газ війна Україна Денис Шмигаль

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