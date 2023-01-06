Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону

Україна поки успішно долає виклики зими

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Проте західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів. Про це повідмоив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси», – зазначив прем’єр.

Шмигаль розповів, що енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає.

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«Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими», – додав він.

Нагадаємо, вперше з 2021 року ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів.

До слова, за підсумками 2022 року експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром». Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

Незважаючи на війну Росії проти України, у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ). Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку.