«Газпром» підвів підсумки року: експорт упав вдвічі

З початком війни в Україні експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття

Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%

Експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром» за підсумками 2022 року.

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Як повідомив голова компанії Олексій Міллер, обсяг видобутку газу за 2022 рік склав 412,6 млрд кубометрів. Видобуток газу за 2021 рік склав 514,8 млрд куб. м, що стало найкращим результатом за останні 13 років, уточнив він.

Таким чином, якщо відштовхуватися від даних Міллера щодо 2022 та попереднього років, то падіння видобутку склало майже 20%, а експорт газу до країн далекого зарубіжжя впав майже на 45,5%.

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Якщо виходити з даних щодо реалізації газу в далекому зарубіжжі, які вказані у річному звіті, то падіння становило близько 60%.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg писало про те, що з початком війни в Україні експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття. Через введені Євросоюзом санкції за кілька місяців поставки компанії значно скоротились. На початку цього року низка європейських країн були повністю відключені від російського газу через відмову платити за нього в рублях. До того ж майже всі основні маршрути трубопроводів, що постачають російський газ, були певним чином скомпрометовані.

До слова, Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго – президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту.

Тим часом Китай починає пожирати РФ. Вливання інвестицій і кредитів в юанях почне прив’язувати ринок окупантів до китайської валюти.

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Крім того, Індія скуповує російську нафту за безцінь. Російські експортери змушені жорстко конкурувати між собою та постачальниками з Ближнього Сходу, тому Росія змушена продавати нафту до Індії з більшими знижками, ніж раніше.