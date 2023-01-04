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Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму

Олександра Садова
glavcom.ua
Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму
фото з відкритих джерел

Наразі через Україну здійснюються поставки російського газу тільки до Словаччини та Молдови

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу. Це найнижчий показник транзиту газу за часи незалежності України, повідомляє ExPro Consulting.

У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу обвалилися вдвічі - з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

Згідно з довгостроковим контрактом Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей. 

«Довгостроковим контрактом передбачено транспортування 40 млрд кубів природного газу з Росії через українську ГТС, проте ймовірність таких обсягів практично нульова», – йдеться у повідомленні.

Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що Росія має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії.

Найбільше газу транспортували до Словаччини – майже 16,5 млрд куб.м, на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови прокачали 2,5 млрд куб.м газу, що на 21% менше, ніж у 2021-му. З травня через Україну здійснюють поставки російського газу тільки до Словаччини та Молдови.

Як йдеться в матеріалі, скорочення поставок російського газу безпосередньо пов'язане з російським вторгненням в Україну. Європа відмовляється від російського газу, заміщаючи його газом з інших джерел. Крім того, Росія сама скорочувала поставки газу для «недружніх країн», які відмовилися платити за газ в рублях. «Газпром» у 2022 році скоротив постачання газу до Європи до найнижчого в історії Росії рівня.

Також в ExPro зазначили, що існує загроза атаки російських окупантів по об'єктах української ГТС, а також повної зупинки транзиту російського газу через Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Норвегія готова забезпечити Україну необхідним обсягом газу на цю зиму. 

Теги: газ росія транзит

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