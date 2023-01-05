Вперше з 2021 року: ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів

Зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль

Ціна на газ у Європі вранці 5 січня впала нижче $700 за 1 тис. кубометрів вперше з 2021 року, повідомила Лондонська біржа ICE, пише Комменсант.

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Так, вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 10:00 становила $726,3 за 1 тис. кубометрів. Тоді як на відкритті торгів вона становила $696,4 за 1 тис. куб. м. (€63,5 за МВт•год).

Нагадаємо, зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль. 22 грудня Євросоюз офіційно затвердив ціну газу на рівні €180 за МВт•год (приблизно $1,96 тис. за 1 тис. куб. м). Обмеження розпочне діяти з 15 лютого 2023 року.

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До слова, за підсумками 2022 року експорт російського газу у країни далекого зарубіжжя впав майже наполовину, видобуток — на 20%. Про це йдеться у річному звіті держкорпорації «Газпром». Якщо говорити про реалізацію газу, то падіння склало 60%.

Незважаючи на війну Росії проти України, у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ). Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку.

Тим часом Росія заявила про готовність поновити постачання газу до Європи газопроводом «Ямал – Європа». Російська влада обговорює додаткове постачання газу через Туреччину.

Як відомо, міністри енергетики Європейського Союзу 19 грудня досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 188 євро за мегават/годину.

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До слова, Росія з 1 лютого припиняє постачати нафту країнам, які приєдналися до цінового ембарго – президент РФ Володимир Путін підписав указ про запобіжні заходи у відповідь обмеження цін на російську нафту.