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Туреччина проведе міжнародний газовий саміт у лютому

Альона Боженко
glavcom.ua
Туреччина проведе міжнародний газовий саміт у лютому
Туреччина готує міжнародний газовий саміт
фото ілюстративне

Скільки країн запросять на газовий саміт наразі невідомо

Туреччина у лютому організує міжнародний газовий саміт. Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів країни Фатіх Донмез, передає CNN Turk.

Про це він сказав у контексті відзначення 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною та Північною Македонією. Зокрема міністр заявив, що Туреччина готова поставляти Північній Македонії газ та електроенергію.

«Я хотів би ще раз висловити, що ми готові задовольнити як попит на природний газ, так і попит на електроенергію за відповідних умов. вставати», – сказав він.

Також Фатіх Дьонмез повідомив, що Туреччина організовує газовий саміт у лютому. Проте скільки країн на нього запросять, не уточнюється.

Нагадаємо, 27 грудня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття нового родовища газу в Чорному морі на 58 млрд кубометрів, завдяки чому загальна оцінка морських запасів блакитного палива країни зросла до близько 710 млрд кубометрів.

Також Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар на північному сході країни.

Теги: газ саміт Туреччина

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