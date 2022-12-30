Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри

glavcom.ua
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Послугами українських ПСГ користуються клієнти з трьох континентів
фто з відкритих джерел

Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку

У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ), повідомили у пресслужбі «Групи Нафтогаз».

«У божевільних і традиційно зверхніх планах росіян розв’язана ними війна мала нас зламати. Якщо не за три дні, то впродовж зими точно. А ми не лише втримуємо показники, а й навіть продовжуємо досягати нових вершин», – йдеться у повідомленні.

За даними «Групи Нафтогаз», у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських ПСГ.

«Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу – оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати. Загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку», – повідомили у компанії.

До слова, ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тис. кубометрів. За даними Лондонської біржі ICE, таке зниження фіксується вперше з 21 лютого цього року.

До слова, як вважає радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, Україна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Зеркаль звернула увагу на те, що Україна завжди використовувала приблизно 20 млрд куб. м газу на рік, і 14 млрд куб. м газу, яким заповнені її сховища зараз, – це вже зменшені обсяги з урахуванням зниження споживання через війну, зокрема промисловими споживачами.

Водночас, за її словами, не варто забувати про обсяги буферного газу, які завжди мають бути у ПСГ.

Читайте також: Підводна війна Росії. Підрив «Північних потоків» і не тільки

 

 

 

 

Теги: росія енергетика газ Нафтогаз України санкції війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото з відкритих джерел
Деякі споживачі отримають газ за пільговими цінами: рішення Кабміну
Сьогодні, 07:47
Через введені Євросоюзом санкції за кілька місяців поставки «Газпрому» значно скоротились
Bloomberg: Експорт «Газпрому» упав до найнижчого рівня з початку століття
28 грудня, 18:32
Сформовані ремонтні бригади для проведення відновлювальних робіт
На Донеччині зупинилися усі газові котельні
28 грудня, 01:17

Економіка

Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
Економіка Житомирщини відновилась на 90% – голова ОВА
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
26K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
17K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
11K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9245
Генштаб повідомив деталі ракетного удару РФ

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту