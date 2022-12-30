Скільки іноземних компаній зберігають газ в українських підземних сховищах: цифри

Географія замовників охоплює Європу, Азію та Північну Америку

У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських підземних сховищ газу (ПСГ), повідомили у пресслужбі «Групи Нафтогаз».

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«У божевільних і традиційно зверхніх планах росіян розв’язана ними війна мала нас зламати. Якщо не за три дні, то впродовж зими точно. А ми не лише втримуємо показники, а й навіть продовжуємо досягати нових вершин», – йдеться у повідомленні.

За даними «Групи Нафтогаз», у 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу є замовниками послуг українських ПСГ.

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«Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу – оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати. Загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку», – повідомили у компанії.

До слова, ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тис. кубометрів. За даними Лондонської біржі ICE, таке зниження фіксується вперше з 21 лютого цього року.

До слова, як вважає радниця міністра енергетики Лана Зеркаль, Україна потребуватиме імпорту газу в лютому-березні, якщо враховувати збільшення обсягів його використання для генерації тепла та електроенергії у зв'язку з пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських обстрілів.

Зеркаль звернула увагу на те, що Україна завжди використовувала приблизно 20 млрд куб. м газу на рік, і 14 млрд куб. м газу, яким заповнені її сховища зараз, – це вже зменшені обсяги з урахуванням зниження споживання через війну, зокрема промисловими споживачами.

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Водночас, за її словами, не варто забувати про обсяги буферного газу, які завжди мають бути у ПСГ.