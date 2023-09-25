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Сили оборони накрили вогнем особовий склад та техніку ворога – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сили оборони накрили вогнем особовий склад та техніку ворога – Генштаб
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, готель, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів біля Леонівки Чернігівської області, Попівки та Пономаренків Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Костобобрів Чернігівської області; Біла Береза, Волфине, Миропілля, Рясне, Пожня Сумської області та Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Надія, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Васюківка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Зарічне, Діброва, Федорівка, Никифорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне та Орлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Упродовж доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема Червоне, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Авіаційних ударів зазнали Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове Херсонської області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Херсон, Токарівка, Антонівка  Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ уражено дев’ять артилерійських засобів, район зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Як повідомлялося, окупанти скинули на Берислав авіабомби. Зазначається, що одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. 

Теги: Вугледар авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон будинок готель інфраструктура озброєння населення ворог Лиман окупанти

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