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Взимку у росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні – австралійський генерал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Взимку у росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні – австралійський генерал
Пріоритетним завданням для окупаційних військ цієї зими, на думку генерала, буде «вижити»
фото з відкритих джерел

Окупанти битимуть по цивільній інфраструктурі та українських складах постачання

Взимку у росіян будуть дві пріоритетні цілі в Україні. Про це розповів австралійський генерал у відставці Мік Раян, пише «Голос Америки». На його думку, окупанти битимуть по цивільній інфраструктурі та українських складах постачання, зокрема з артснарядами.

Водночас пріоритетним завданням для окупаційних військ цієї зими, на думку генерала, буде «вижити», оскільки «українці успішно розшукують і вбивають їх».

Загарбники також працюватимуть над консолідацією ресурсів для операцій у 2024 році.

«Генерал Герасимов знає, що вищий стратегічний пріоритет – «не програти». Путінська теорія перемоги полягає в тому, щоб українські прихильники втомилися від війни та зменшили свою підтримку. Тому Герасимов повинен підтримувати свою армію боєздатною», – зауважує Раян.

Тим часом російська дипломатія на чолі з міністром закордонних справ Лавровим працюватиме над тим, щоб тримати людей якнайдалі від обговорення війни.

Раян припускає, що російські кампанії дезінформації будуть зосереджені на президентських виборах у США та важливих голосуваннях в Конгресі щодо допомоги Україні.

«Тож російський інформаційний персонал інвестуватиме значні кошти у допомогу «антиукраїнським» кандидатам у 2024 році», – цитує військового «Голос Америки».

Раніше ЗСУ з повітря знищили катер окупантів, які готувалися до висадки на берег. 

Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.

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Теги: окупанти дипломатія українці

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