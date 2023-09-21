Херсон: Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, де спали люди. Є жертви

Загиблі внаслідок нічного російського терору – двоє чоловіків віком 29 і 41 рік

Близько 3:40 ночі російські окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються», – йдеться у повідомленні.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

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Прокудін уточнив, що загиблі внаслідок нічного російського терору – двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по Черкасах: під завалами люди. Також Дрогобич зазнав трьох ракетних ударів.

Триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Із початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.