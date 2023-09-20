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Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
фото ілюстративне

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку

Триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом, цієї доби ворог завдав 72 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Леонівка, Вильчики Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Біловоди, Таратутине, Грабовське Сумської області та Івашки, Уди, Плетенівка, Вільхуватка, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне

Лиманський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Зарічне, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Веселе Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Дачне, Залізне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Саблуківка, Республіканець, Миколаївка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетномий комплекс «Стріла-10» та чотири артилерійських засоби противника.

Теги: ЗСУ Генштаб гібридна війна окупанти

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