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Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог наступає з чотирьох напрямків: відбулось майже 30 бойових зіткнень
фото ілюстративне

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 560-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 10 ракетних, 54 авіаційних ударів, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Відбулось 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник завдав авіаційного удару в районі Гранівого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Грем'яч Чернігівської області, Велика Писарівка, Покровка, Пономаренки, Чернацьке Сумської області та Ветеринатне, Гатище, Варварівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Біла Гора, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. У свою чергу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Противник завдав авіаційного удару неподалік Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Невельське, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Єлизаветівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Червоне Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Херсон та Антонівка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, три артилерійські засоби, два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти Генштаб

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