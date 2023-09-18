На Херсонщині окупанти атакували карету «швидкої»

Фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль

У Миколаївці Бериславського району Херсонської області російські окупанти обстріляли автомобіль «швидкої допомоги». Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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«У Миколаївці росіяни атакували карету «швидкої». У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, за попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

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Як повідомлялося, під час обстрілу України в ніч проти понеділка, 18 вересня, основний удар ворожих дронів та ракет припав на чотири регіони – Одеську, Миколаївську, Хмельницьку та Кіровоградську області.

Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.