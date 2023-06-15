Сили оборони просунулися у Вугледарі

Ворог має перевагу в авіації та артилерії

У районі знищеного окупантами Вугледара на південний захід від Донецька Сили оборони просунулися на відстань до 1 км. Про це повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку фронту Валерій Шершень на брифінгу.

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Офіцер розповів, що в межах оборонної операції в районі міста тривають заходи щодо поліпшення тактичного становища військ.

«Так, наші підрозділи та війська тут просунулися у бік супротивника до одного кілометра», – наголосив Шершень.

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На вугледарській ділянці фронту росіяни у світлий час доби здійснили дві спроби атак.

Українські військові рухаються вперед в умовах жорстких боїв. Ворог має перевагу в авіації та артилерії.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.

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До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.