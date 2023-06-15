Сили оборони просунулися у Вугледарі
Ворог має перевагу в авіації та артилерії
У районі знищеного окупантами Вугледара на південний захід від Донецька Сили оборони просунулися на відстань до 1 км. Про це повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку фронту Валерій Шершень на брифінгу.
Офіцер розповів, що в межах оборонної операції в районі міста тривають заходи щодо поліпшення тактичного становища військ.
«Так, наші підрозділи та війська тут просунулися у бік супротивника до одного кілометра», – наголосив Шершень.
На вугледарській ділянці фронту росіяни у світлий час доби здійснили дві спроби атак.
Українські військові рухаються вперед в умовах жорстких боїв. Ворог має перевагу в авіації та артилерії.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що справжнього контрнаступу ЗСУ ще не було. Усе – ще попереду.
Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про перебіг контрнаступу ЗСУ.
До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.
Коментарі — 0