Найважливішою новиною останніх днів є задіяння ворогом резервів. Зараз ЗСУ утилізують ці резерви

Коротко:

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Перше. Зараз всі щодня чекають звільнених територій. Але важливіше чекати знищених танків, артилерії і авіації ворога. Всі мають зрозуміти, якщо ворог не втрачає силу, він відповість пізніше. Тому новина про 100 м просування цінна не дистанцією, а кількістю знищених ворогів.

Друге. Найважливішою новиною останніх днів є задіяння ворогом резервів. Зараз ЗСУ утилізують ці резерви. Без знищення резервів не можливий прорив.

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Третє. Різниця між попередніми і цим контрнаступом в тому, що ворог перейшов до оборони. Я про це давно писав, що Бахмут остання велика їх наступальна операція. Тому зараз відбувається пробивання цієї оборони. А це не тільки мінні поля, це ще війська, які треба знищувати. І тут динаміка ок.

Четверте. Станом на зараз я залишаюся оптимістом. Особливо радують показники знищеної артилерії. Через якийсь час ворог почне видихатись. І це ще ЗСУ не задіяли свої «родзинки».

П'яте. Терпіння найкраща зброя проти ворожих ІПСО. Якщо вчора ви не почали радіти новині про вбивство Делімханова, то потім не розчаровувалися, коли його показали. Запам'ятайте ворог ніколи не може бути джерелом хороших новин. Якщо він пише щось радісне для вас – значить готує провокацію. Ворог може хіба підтвердити хороші новини, які повідомлять вам ЗСУ.

Перемога буде за нами. Слава Україні!