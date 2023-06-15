Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Різниця між попередніми і цим контрнаступом

glavcom.ua
Українська армія продовжує звільняти окуповані території
фото: ЗСУ

Найважливішою новиною останніх днів є задіяння ворогом резервів. Зараз ЗСУ утилізують ці резерви

Коротко:

Перше. Зараз всі щодня чекають звільнених територій. Але важливіше чекати знищених танків, артилерії і авіації ворога. Всі мають зрозуміти, якщо ворог не втрачає силу, він відповість пізніше. Тому новина про 100 м просування цінна не дистанцією, а кількістю знищених ворогів.

Друге. Найважливішою новиною останніх днів є задіяння ворогом резервів. Зараз ЗСУ утилізують ці резерви. Без знищення резервів не можливий прорив.

Третє. Різниця між попередніми і цим контрнаступом в тому, що ворог перейшов до оборони. Я про це давно писав, що Бахмут остання велика їх наступальна операція. Тому зараз відбувається пробивання цієї оборони. А це не тільки мінні поля, це ще війська, які треба знищувати. І тут динаміка ок.

Четверте. Станом на зараз я залишаюся оптимістом. Особливо радують показники знищеної артилерії. Через якийсь час ворог почне видихатись. І це ще ЗСУ не задіяли свої «родзинки».

П'яте. Терпіння найкраща зброя проти ворожих ІПСО. Якщо вчора ви не почали радіти новині про вбивство Делімханова, то потім не розчаровувалися, коли його показали. Запам'ятайте ворог ніколи не може бути джерелом хороших новин. Якщо він пише щось радісне для вас – значить готує провокацію. Ворог може хіба підтвердити хороші новини, які повідомлять вам ЗСУ.

Перемога буде за нами. Слава Україні!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Типовий набір зображень стандартної «ботоферми»
Російська пропаганда через фейсбук шукає невдах по всьому світу. Як саме
25 травня, 16:12
Вчора представники легіону заявили, що бої в Бєлгородській області тривають
«Звільнення» Бєлгородщини: чи брали участь в операції українські військові
24 травня, 08:40
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім та Дмитро Марченко здружилися під час оборони Миколаєва
Генерал Марченко розповів, чи збирається у політику
31 травня, 10:53
Постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун
Україна – найзамінованіша країна у світі – ООН
26 травня, 14:42
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський
Услід за Залужним Росія оголосила в розшук ще двох українських генералів
31 травня, 01:24
Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)
Бахмут: Сирський показав околиці міста, всіяні трупами росіян (відео)
30 травня, 14:27
Володимир Зеленський анонсував контрнаступ у найближчий час
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
3 червня, 10:09
Cтан російських десантних військ далекий до «елітного»
Росія перекинула в Бахмут залишки «елітних» військ – британська розвідка
3 червня, 09:36
Російський диктатор в паніці через контрнаступ ЗСУ
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
12 червня, 18:24

Віктор Андрусів

Різниця між попередніми і цим контрнаступом
Різниця між попередніми і цим контрнаступом
Нотатки по контрнаступу. Що важливо розуміти
Нотатки по контрнаступу. Що важливо розуміти
Волонтери – це масло для двигуна війни
Волонтери – це масло для двигуна війни
Україна як моральний компас Заходу
Україна як моральний компас Заходу
Як Захід бачить питання F-16
Як Захід бачить питання F-16
Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають
Контрнаступ. Чому ЗСУ не поспішають

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8352
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
7917
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
7690
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
6690
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту