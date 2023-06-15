ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)

Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії

Наступальні дії тривають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Захисники мають успіхи у просуванні. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках», – зазначив військовий.

За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 фото На весь екран



На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровки фото: скріншот deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне фото: скріншот deepstatemap.live

За останній тиждень українські військові посилили наступальні дії на південному сході України. Зокрема, ЗСУ розпочали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області. Захисникам вдалося за останні три доби звільнити близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

При цьому аналітики ISW зазначають, що українські сили просуваються на кількох напрямках фронту, а Росія тим часом кидає в бій резерви.

Нагадаємо, українські захисники завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ, що базувалась у районі Кремінної Луганської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше стало відомо, що близько 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа

До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.