Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
фото: Генштаб

Наступальні дії тривають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках

Українські військові продовжують наступальні дії на трьох напрямках фронту. Захисники мають успіхи у просуванні. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

«Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії. Мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються, жодної позиції не втрачено. Тривають наступальні дії Сил оборони на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках», – зазначив військовий.

За даними Генштабу, на Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровки.

3 фото
На весь екран
На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському – в районі Новоданилівки та Новопокровки
фото: скріншот deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне. За словами речника Генштабу, українські військові мають успіхи на цій ділянці фронту.

На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне
На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії у районі населених пунктів Роздолівка, Краснополівка та Берхівка-Ягідне
фото: скріншот deepstatemap.live

За останній тиждень українські військові посилили наступальні дії на південному сході України. Зокрема, ЗСУ розпочали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області. Захисникам вдалося за останні три доби звільнити близько 3 квадратних кілометри територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

При цьому аналітики ISW зазначають, що українські сили просуваються на кількох напрямках фронту, а Росія тим часом кидає в бій резерви.

Нагадаємо, українські захисники завдали удару по дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ, що базувалась у районі Кремінної Луганської області.

Раніше стало відомо, що близько 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа

До слова, триває 477-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ Генштаб контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голубцов: «Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від шести місяців»
Повітряні сили повідомили, скільки часу триватиме навчання українських пілотів на F-16
29 травня, 09:55
Російська армія суттєво вдосконалила свої підходи до ведення війни
Вони вже не такі тупі. Чому навчилася російська армія за останній рік Агресор
23 травня, 17:45
Захисники за минулу добу просунулися до 500 метрів на Бахмутському напрямку і продовжують наступати на фланги росіян
ISW оцінив просування росіян у районі Бахмута
18 травня, 06:31
Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один ракетоносій з вісьмома «Калібрами»
Навіщо РФ робить паузи у запуску ракет: роз’яснення ЗСУ
23 травня, 11:38
Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams
24 травня, 08:23
Це найбільші багатонаціональні навчання у Балтійському морі з 1972 року.
У Балтійському морі стартують масштабні військові навчання НАТО
3 червня, 15:09
Київська ГЕС повністю захищена
Чи можливий удар по Київській ГЕС: оцінка військових
6 червня, 12:44
Ролик Міноборони України просочився в ефіри кримських телеканалів
У Криму в ефіри телеканалів потрапив ролик про контрнаступ ЗСУ
5 червня, 01:38
Кремль наказав окупантам готуватися до здачі Криму
Окупанти почали підготовку до «евакуації» з півночі Криму
9 червня, 12:11

Події в Україні

Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС
Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС
У Київській області фура переїхала військового
У Київській області фура переїхала військового
Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо
Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)
ЗСУ успішно наступають на трьох напрямках фронту (інфографіка)
Удар по Кривому Розі та атака дронів на Одещину: ситуація в регіонах
Удар по Кривому Розі та атака дронів на Одещину: ситуація в регіонах
Атака на Кривий Ріг: поліція показала наслідки (фото)
Атака на Кривий Ріг: поліція показала наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9753
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8420
«Це зрада». Залужний пояснив, чому не підірвав мости через Дніпро
7905
Обстріляти соратника Кадирова допомогли «вагнерівці» – підполковник армії РФ
6413
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців
5877
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту