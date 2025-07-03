Сили оборони знищили майже половину позицій операторів дронів РФ на Запоріжжі (відео)

Українські підрозділи виявили на Запорізькому фронті 90 місць скупчення ворожих операторів

На Запорізькому напрямку Сили оборони знищили майже половину позицій та місць проживання російських операторів ударних і розвідувальних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зокрема, українські підрозділи виявили на Запорізькому фронті 90 місць скупчення ворожих операторів, з яких вже знищено або пошкоджено 42.

Комплексну операцію «Дроноцид» проводить департамент активних дій Головного управління розвідки Міноборони, Командування Повітряних сил, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, 128-ма окрема бригада територіальної оборони, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з оперативно-тактичним угрупованням «Запоріжжя» та оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія».

Нагадаємо, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомляв, що найбільш ефективною зброєю, яка допомогла змінити ситуацію на полі бою в Україні, виявилися дрони. Масове використання дронів у бойових діях змусило українців почати самостійно розробляти та випускати нові БпЛА. Зокрема, FPV-дрони почали виготовляти десятками тисяч у гаражах, маленьких майстернях і навіть у загалом непристосованих для виробництва зброї приміщеннях. І це змінює сценарій війни.

«Главком» писав, що інженерні війська встановлять тисячі кілометрів антидронових коридорів.