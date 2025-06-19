Стало відомо, хто тепер очолить бригаду «Птахи Мадяра»

Роберт Бровді та Андрій Клименко з першого дня широкомасштабної завжди пліч-о-пліч

Вперше в сучасній історії ЗСУ командиром бригади став молодший лейтенант

Командиром 414 окремої бригади Збройних сил України ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» стане молодший лейтенант Андрій Клименко на псевдо «Кліма». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу бригади.

Що відомо про Андрія Клименка

Андрій Клименко – засновник і командир команди ударних БпЛА «Кліма-Team».

«Кліма» знає, як чинити з хробаками. Тому що все, що зветься сьогодні «Птахами Мадяра», ми побудували разом. З першого дня широкомасштабної завжди пліч-о-пліч», – написав Роберт Бровді на своїй Facebook-сторінці.

На війну прийшов добровольцем 24 лютого 2022 року. У мирному житті він був спортсменом і тренером, абсолютним чемпіоном світу з тхеквондо.

«І так, це, мабуть, перший у сучасній історії ЗСУ командир бригади, який є молодшим лейтенантом. Ми виросли не у званнях, але експертами з утилізації хробачні у промислових обʼємах», – наголосив «Мадяр».

Бровді додав, що Клименко «стане другом і батьком Птахів-козаків», бо він ним вже є давно.

Чому Бровді покидає посаду?

Нагадаємо, 49-річний Роберт Бровді «Мадяр», який став відомим завдяки своїм «Птахам Мадяра», став новим командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

До війни він успішно займався бізнесом і брав участь у місцевому політичному житті – був депутатом Закарпатської облради 6-го скликання (достроково припинив повноваження).

Також Бровді очолював Аграрну біржу та Державну продовольчо-зернову корпорацію України. Займався підприємницькою діяльністю ще з 1998 року, спершу займався роздрібною торгівлею, потім нерухомістю.

7 лютого 2022 року записався в Оболонську тероборону. Був командиром взводу другої штурмової роти 206 об ТрО в підпорядкуванні 28 ОМБр ЗСУ. У складі 206 об ТрО брав участь в евакуації людей з Ірпеня, Бучі, Бородянки.

У травні-червні 2022 року Бровді створив групу «Птахи Мадяра», що перебувала у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У січні 2024 року підрозділ розширили до 414-го батальйону. Проте він не зупинився і масштабував свій підрозділ уже до бригади (414-та окрема бригада безпілотних систем).

«Птахи Мадяра»

«Птахи Мадяра» брали участь у ключових операціях війни. Брали участь в обороні Херсона, Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки, Урожайного. Після початку десанту у Кринках завдавали ударів по російським військам на лівому березі Херсонщини.

З 15 листопада 2022 року по 3 березня 2023 року після контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку вони обороняли Соледар.

Влітку 2024 року «Птахи Мадяра» брали участь в боях на півночі Харківської області, де росіяни «полізли» у контрнаступ. В серпні полк був переведений на найважчий Покровський напрямок.

Лише з червня 2023-го до січня 2025-го підрозділ знищив або уразив понад 17 тис. ворожих цілей, 5300 із яких ліквідовані повністю.

Зараз загальна чисельність «Птахів Мадяра» близько 400 військовослужбовців, з котрих лише частина є бойовими пілотами. Інша частина займається забезпеченням підрозділу, забезпеченням широкого спектра від виробництва власних боєприпасів, електродетонаторів і всього необхідного для засобів ураження, до збірки й вдосконалення самих засобів ураження, БПЛА.