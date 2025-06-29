Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну
Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами
Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.
«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози», – йдеться в повідомленні.
Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач активував усі наявні сили та засоби, що є в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.
Нагадаємо, у ніч на 29 червня по всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог атакував з повітря – зафіксовано пуски ракет, дрони-камікадзе, а також активність ворожої авіації, передає «Главком».
Лунали вибухи у кількох регіонах, зокрема, в Кременчуці, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, на Київщині, Вінниччині та Харківщині. В областях працювало ППО.
У Києві під час повітряної тривоги люди масово спустилися в укриття. Через загрозу ворожого обстрілу багато мешканців столиці сховалися в метро та інших безпечних місцях.
Також повідомлялось, що цієї ночі у Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Повітряну тривогу у регіоні оголосили близько 00:15. Вже бо 01:33 міський голова міста Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті прогриміла серія вибухів.
За повідомленням моніторингових та місцевих пабліків, Миколаїв опинився під ударом балістики. Як написали в Telegram-каналах, росіяни запустили по місту дві балістичні ракети «Іскандер-М».
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Також ворог завдав ударів по Полтавщині: на підприємстві виникла пожежа.
Крім того, російські терористи під час нічної масованої атаки на Україну атакували Черкащину. Постраждала цивільна інфраструктура, є постраждалі.
На Львівщині окупанти били по критичній інфраструктурі.
За даними моніторингових груп, це була найбільша атака на захід країни з початку повномасштабного вторгнення.