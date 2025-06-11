Могли вибухнути будь-якої миті: два «шахеди» виявлено у лісі під Києвом
Фахівці радять не торкатися та не намагатися переміщувати підозрілі об'єкти
Вибухотехніки поліції Києва розрядили два ворожі БпЛА, знайдені в лісосмузі після нічної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті.
«Спеціалісти здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів та ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Також фахівці радять не торкатися та не намагатися переміщувати такі об'єкти.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.
До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.
Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.
Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.
У ніч на 11 червня повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 24 хвилини.
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