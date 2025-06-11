Могли вибухнути будь-якої миті: два «шахеди» виявлено у лісі під Києвом  

Безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті

Фахівці радять не торкатися та не намагатися переміщувати підозрілі об'єкти

Вибухотехніки поліції Києва розрядили два ворожі БпЛА, знайдені в лісосмузі після нічної атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Два ворожі БпЛА було знайдено в лісосмузі після нічної атаки РФ фото: поліція Києва/Facebook

Небезпечна знахідка могла вибухнути будь-якої миті фото: поліція Києва/Facebook

Поліція закликає громадян не намагатися самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти фото: поліція Києва/Facebook

Зазначається, що безпілотники, які виявили місцеві мешканці на околицях міста, створювали серйозну загрозу, адже бойові частини могли вибухнути будь-якої миті.

«Спеціалісти здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів та ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти здійснили безпечне та контрольоване знешкодження боєприпасів фото: поліція Києва/Facebook

Вибухотехніки поліції Києва транспортували залишки дронів у безпечне місце фото: поліція Києва/Facebook

Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Також фахівці радять не торкатися та не намагатися переміщувати такі об'єкти.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі. Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.

До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Також є влучання в Одесі. Так, у ніч проти 10 червня російські терористи атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу.

Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес. Через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові, пологовий будинок і є руйнування адмінбудівлі станції екстреної медичної допомоги.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА. Нічна атака на Одесу буквально потрощила місто. Навколо вибиті вікна, потрощені дахи та поламані дерева.

У ніч на 11 червня повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 24 хвилини.