Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції



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До першої трійки найбільших країн-імпортерів увійшли Китай, Нідерланди та Єгипет

За три квартали цього року держава експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд

Україна за три квартали цього року експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд, що майже відповідає аналогічному показнику минулого року ($15,65 млрд). Про це свідчать дані Державної митної служби, пише agronews.ua.

Так, до топ-10 країн-імпортерів української продукції агровиробництва за звітний період увійшли:

Китай – 11,4% ($2,27 млрд); Нідерланди – 5,8% ($1,15 млрд); Єгипет – 5,4% ($1,09 млрд); Польща – 5,4% ($1,08 млрд); Індія – 5,3% ($1,06 млрд); Туреччина – 4,8% ($965 млн); Іспанія – 4,2% ($841 млн); Німеччина – 3,7% ($734 млн); Італія – 3,3% ($664 млн); Індонезія – 2,5% ($503 млн).

Разом з тим імпорт товарів агровиробництва в Україну за дев’ять місяців цього року зріс на 15% – з $3,9 млрд до $4,48 млрд.

Як повідомлялося, українські аграрії чекають, що угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на агропродукцію.

Нагадаємо, Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.