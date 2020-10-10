Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції
За три квартали цього року держава експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд
Україна за три квартали цього року експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд, що майже відповідає аналогічному показнику минулого року ($15,65 млрд). Про це свідчать дані Державної митної служби, пише agronews.ua.
Так, до топ-10 країн-імпортерів української продукції агровиробництва за звітний період увійшли:
- Китай – 11,4% ($2,27 млрд);
- Нідерланди – 5,8% ($1,15 млрд);
- Єгипет – 5,4% ($1,09 млрд);
- Польща – 5,4% ($1,08 млрд);
- Індія – 5,3% ($1,06 млрд);
- Туреччина – 4,8% ($965 млн);
- Іспанія – 4,2% ($841 млн);
- Німеччина – 3,7% ($734 млн);
- Італія – 3,3% ($664 млн);
- Індонезія – 2,5% ($503 млн).
Разом з тим імпорт товарів агровиробництва в Україну за дев’ять місяців цього року зріс на 15% – з $3,9 млрд до $4,48 млрд.
Як повідомлялося, українські аграрії чекають, що угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на агропродукцію.
Нагадаємо, Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.
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