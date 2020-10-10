  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції

    • Розсилка
    До першої трійки найбільших країн-імпортерів увійшли Китай, Нідерланди та Єгипет - Держмитслужба назвала топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції
    До першої трійки найбільших країн-імпортерів увійшли Китай, Нідерланди та Єгипет

    За три квартали цього року держава експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд

    Україна за три квартали цього року експортувала сільгосппродукції на суму $15,5 млрд, що майже відповідає аналогічному показнику минулого року ($15,65 млрд). Про це свідчать дані Державної митної служби, пише agronews.ua.

    Так, до топ-10 країн-імпортерів української продукції агровиробництва за звітний період увійшли:

    1. Китай – 11,4% ($2,27 млрд);
    2. Нідерланди – 5,8% ($1,15 млрд);
    3. Єгипет – 5,4% ($1,09 млрд);
    4. Польща – 5,4% ($1,08 млрд);
    5. Індія – 5,3% ($1,06 млрд);
    6. Туреччина – 4,8% ($965 млн);
    7. Іспанія – 4,2% ($841 млн);
    8. Німеччина – 3,7% ($734 млн);
    9. Італія – 3,3% ($664 млн);
    10. Індонезія – 2,5% ($503 млн).  

    Разом з тим імпорт товарів агровиробництва в Україну за дев’ять місяців цього року зріс на 15% – з $3,9 млрд до $4,48 млрд.

    Як повідомлялося, українські аграрії чекають, що угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією збільшить безмитні тарифні квоти на агропродукцію.

    Нагадаємо, Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.

    Читайте також:

    Туреччина Польща Німеччина Єгипет експорт ООН Китай імпорт Нідерланди Італія продукти Іспанія аграрії Індія Індонезія держава Україна урожай хліб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies