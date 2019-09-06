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    Події в Україні

    Сім’ям загиблих у Дрогобичі виплатять по 10, а не 100 тисяч грн – міськрада

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    <span>Обвал в будинку у Дрогобичі на Львівщині стався вночі 28 серпня</span> - Сім’ям загиблих у Дрогобичі виплатять по 10, а не 100 тисяч грн – міськрада
    Обвал в будинку у Дрогобичі на Львівщині стався вночі 28 серпня

    Під завалами будинку на вул. Грушевського, 101, у Дрогобичі загинули вісім людей

    Сім’ям загиблих під час обвалу будинку в Дрогобичі на Львівщині виплатять по 10 тисяч гривень.

    Про це 6 вересня повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради.

    «Сьогодні у ЗМІ з’явилася інформація, що Дрогобицькою міською радою було надано мешканцям будинку по 115 тисяч гривень потерпілим. Насправді, з міського бюджету було виділено загалом 115 тисяч гривень: по 10 тис. грн для восьми сімей загиблих та по 5 тисяч грн для семи травмованих осіб», - заявили в міськраді.

    Зазначається, що також міська рада взяла на себе всі витрати з організації похоронів загиблих.

    Нагадаємо, вночі 28 серпня у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    Серед загиблих опинилася ціла родина: 5-річний хлопчик, його 21-річна сестра та їхня бабуся. 

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

    Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку.

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