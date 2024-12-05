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Сирський привітав українських волонтерів зі святом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський привітав українських волонтерів зі святом
Як зазначив Сирський, волонтери продовжують безперервно працювати на підтримку Сил оборони України
фото: Reuters

За словами головкома, волонтерська допомога є критично важливою для стійкості української армії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав волонтерів зі святом. Головком наголосив, що український волонтерський рух є одним із найпотужніших у світі та критично важливий для стійкості армії.

Сирський подякував волонтерам за допомогу в боротьбі з російським агресором.

«Символічно, що ця дата стоїть у календарі поруч із Днем Збройних сил України. Так само сотні тисяч українських волонтерів і волонтерок стали пліч-о-пліч із нашими воїнами на початку війни у 2014 році. Цей порив лише зміцнів і масштабувався для відбиття широкомасштабної збройної агресії Росії», – зазначив він.

Генерал наголосив, що волонтери продовжують безперервно працювати на підтримку Сил оборони України, забезпечуючи армію необхідним: від зброї та медичних засобів до дронів і автівок.

«Або ти у війську, або ти для війська». Керуючись цим принципом, українські волонтери надають неоціненну допомогу. Кожен солдат і кожен підрозділ відчуває тепло ваших рук та вашу самопожертву», – наголосив Сирський.

За словами військового, ця допомога є критично важливою для стійкості української армії, яка мужньо відбиває агресію Росії.

«Щиро вдячний кожній волонтерці і кожному волонтерові за працю та жертовність. Бажаю наснаги і здоров’я вам та вашим родинам. Переможемо разом!» – підкреслив Сирський.

Як відомо, 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера, яке було засновано Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 році. Волонтери – це люди, які безоплатно працюють задля блага суспільства та своєї країни.

В Україні волонтерський рух почав формуватися у 1990-х роках, а його стрімкий розвиток припав на 2014 рік, коли Росія розпочала війну. У 2022 році це свято набуло особливого значення для країни. Волонтери відіграють важливу роль у підтримці ЗСУ, організовуючи збори та забезпечуючи військових усім необхідним – від ліків і амуніції до транспорту й озброєння. Їхня самовіддана праця значно полегшує життя української армії.

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Теги: Олександр Сирський волонтер війна ЗСУ

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