Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент призначив нового командувача Сухопутних військ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент призначив нового командувача Сухопутних військ
Михайло Драпатий
фото з відкритих джерел

Також призначено полковника Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ

В Україні з’явився новий командувач Сухопутних військ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий», – йдеться в повідомленні.

Також призначено полковника Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ.

Глава держави зазначив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил, а Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях.

«Головне завдання – відчутно підвищити боєздатність нашої армії, забезпечити якість підготовки військовослужбовців та впроваджувати інноваційні підходи до управління людьми в Збройних силах України. Українській армії потрібні внутрішні зміни для повного досягнення цілей нашої держави», – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада президент провів Ставку присвячену енергетиці.

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Михайло Драпатий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зимова єПідтримка» передбачає виплату 1 тис. грн усім українцям
Петиція про заборону роздачі «тисячі Зеленського» набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 10:33
Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
Сьогодні, 16:56
Нагороду європейському політику присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток парламентської демократії
Зеленський нагородив орденом європейського політика
Вчора, 23:36

Політика

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили
Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів
Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів
Україна відреагувала на протести у Грузії
Україна відреагувала на протести у Грузії
Кабмін призначив нового голову Держгеонадр
Кабмін призначив нового голову Держгеонадр
Буданов прокоментував свої відносини з Офісом президента
Буданов прокоментував свої відносини з Офісом президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
12K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
9215
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
8910
Співробітники МЗС Грузії повстали проти рішення уряду призупинити інтеграцію до ЄС
7495
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua