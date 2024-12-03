НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters

Немає необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО

НАТО навряд чи прислухається до заклику України отримати запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це розвіє надії Києва на політичне посилення. Про це пише Reuters.

У листі до своїх колег з НАТО напередодні зустрічі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення знищить один із головних аргументів Росії для ведення війни, а саме недопущення України до Альянсу. Але немає ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для такого рішення.

«Потрібні будуть тижні та місяці, щоб досягти консенсусу», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Джерело видання зазначило, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу.