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НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
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НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters
Засідання НАТО буде зосереджене на посиленні підтримки України
фото з відкритих джерел

Немає необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО

НАТО навряд чи прислухається до заклику України отримати запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це розвіє надії Києва на політичне посилення. Про це пише Reuters.

У листі до своїх колег з НАТО напередодні зустрічі, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення знищить один із головних аргументів Росії для ведення війни, а саме недопущення України до Альянсу. Але немає ознак необхідного консенсусу серед 32 членів НАТО для такого рішення.

«Потрібні будуть тижні та місяці, щоб досягти консенсусу», – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Джерело видання зазначило, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу.

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Теги: НАТО Україна українці військова допомога війна Андрій Сибіга МЗС

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