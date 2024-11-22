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ЗСУ спростували інформацію про присутність військових КНДР у Харківській області

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ спростували інформацію про присутність військових КНДР у Харківській області
фото з відкритих джерел

Стратегічною метою РФ залишається повна окупація нашої держави

Інформація про те, що у Харківській області було помічено військових з Північної Кореї не відповідає дійсності. Чутки про це поширила не офіційна особа. Про це повідомляє оперативне-тактичне угруповання «Харків» (ОТУ «Харків»).

За словами військових, особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

«Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Також в ОТУ «Харків» заявили, що обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, і Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії. Про це телеканалу «Ми-Україна» розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак «Шериф».

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

Теги: війна Україна росіяни Харків армія військові Володимир Зеленський президент окупація диктатор

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