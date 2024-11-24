Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса

«Ми – ті офіцери, які рівняються на Редіса», – пояснив Арсен Дмитрик

Багато азовців після полону за досить короткий час повертаються у стрій та продовжують службу. Так відбувається в тім числі й тому, що їх надихає командир – Денис Редіс Прокопенко, котрий після повернення з неволі практично одразу став до роботи. Про це в інтерв’ю «Армія TV» розповів командир одного з батальйонів бригади Нацгвардії «Азов» Арсен Дмитрик із позивним Лемко.

«Друг Редіс – це людина війна – «Бог війни», ми його так називаємо між собою з хлопцями. Кажемо, як є. Він спить, живе війною, нововведеннями, іншим. Ми – ті офіцери, які на нього рівняємося. Бо якщо ми бачимо, що командир 24/7 працює, думає щось нове – тактику, засоби… Ми не можемо опускати руки, будемо відвертими», – пояснив Лемко.

Арсен Дмитрик фото: скріншот із відео

Раніше командир бригади «Азов», полковник Денис Прокопенко закликав до ґрунтовних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення війни.