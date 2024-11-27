Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок

Савченко: Українському суспільству буде «постійно мало героїв, і не чіпатимуть лише мертвих»

Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко порівняла дві наступальні операції: контрнаступ у 2023 році під керівництвом Валерія Залужного та Курську операцію у 2024 Олександра Сирського. В інтервʼю на ютуб-каналі ProUA вона заявила, що різними були не лише підходи генералів до наступів, а й ставлення українців до головнокомандувачів.

Так, вона спершу пригадала контрнаступ у 2023 році.

«Кричали про це всі з кожної труби, кричав про це Буданов, кричали про це всі, кому не треба було кричати. Тобто, всі дуже сподівалися, всі ходили в майках з Залужним, кричали, співали – вийшла велика братська могила», – зауважила екснардепка.

За поясненням Савченко, вона не вдається до критики генералів, адже розуміє, як важко командиру розробити операцію. «Я знаю, наскільки важко провести її без втрат, наскільки це великі задіяні ресурси: нервові, розумові, фізичні, до останнього пориву. Я не можу сказати, що хтось би міг зробити краще, або не міг, історія нам цього вже не показала», – підкреслила військова.

Далі ж Савченко пригадала, яким було ставлення суспільства до Сирського, а саме, що це «холодний, жорстокий військовий з радянської школи».

«Сирський. Поставили. Без крику без шуму – Курськ. Де овації, де аплодисменти, де бігать в майках з Сирським? Ні, з Сирським не бігають. У нас сьогодні герой, завтра що? Правильно: ганьба, зрада, геть», – висловилася Савченко.

На її переконання, українському суспільству буде «постійно мало героїв, і не чіпатимуть лише мертвих».

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон. Таку думку висловив командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких.

Також контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.

До слова, влітку 2023 року ЗСУ вдалося досягнути важливого прориву, але на Заході мало хто звернув увагу на це через поширену тезу про те, що український контрнаступ не мав значного прориву.