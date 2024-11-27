Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок
На початку 2024 року українське суспільство достатньо гостро сприйняло заміну головнокомандувача ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Савченко: Українському суспільству буде «постійно мало героїв, і не чіпатимуть лише мертвих»

Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко порівняла дві наступальні операції: контрнаступ у 2023 році під керівництвом Валерія Залужного та Курську операцію у 2024 Олександра Сирського. В інтервʼю на ютуб-каналі ProUA вона заявила, що різними були не лише підходи генералів до наступів, а й ставлення українців до головнокомандувачів.

Так, вона спершу пригадала контрнаступ у 2023 році.

«Кричали про це всі з кожної труби, кричав про це Буданов, кричали про це всі, кому не треба було кричати. Тобто, всі дуже сподівалися, всі ходили в майках з Залужним, кричали, співали – вийшла велика братська могила», – зауважила екснардепка.

За поясненням Савченко, вона не вдається до критики генералів, адже розуміє, як важко командиру розробити операцію. «Я знаю, наскільки важко провести її без втрат, наскільки це великі задіяні ресурси: нервові, розумові, фізичні, до останнього пориву. Я не можу сказати, що хтось би міг зробити краще, або не міг, історія нам цього вже не показала», – підкреслила військова.

Далі ж Савченко пригадала, яким було ставлення суспільства до Сирського, а саме, що це «холодний, жорстокий військовий з радянської школи».

«Сирський. Поставили. Без крику без шуму – Курськ. Де овації, де аплодисменти, де бігать в майках з Сирським? Ні, з Сирським не бігають. У нас сьогодні герой, завтра що? Правильно: ганьба, зрада, геть», – висловилася Савченко.

На її переконання, українському суспільству буде «постійно мало героїв, і не чіпатимуть лише мертвих».

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон. Таку думку висловив командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких.

Також контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.

До слова, влітку 2023 року ЗСУ вдалося досягнути важливого прориву, але на Заході мало хто звернув увагу на це через поширену тезу про те, що український контрнаступ не мав значного прориву.

Читайте також:

Теги: Надія Савченко історія школа Валерій Залужний зрада Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні портрет
29 жовтня, 21:00
Дональд Трамп чи Камала Гарріс?
Мистецтво поза політикою? Як Гарріс і Трамп розкололи американський шоубізнес Вибори у США
31 жовтня, 19:25
22 листопада 2004 року Україна вимагала перерахунку голосів на щойно проведених президентських виборах
«Як ми придумали Помаранчеву революцію». Яскраві спомини польових командирів Майдану Річниця
22 листопада, 21:00
Влітку 2022-го Мехеду засудили до 12 років увʼязнення за державну зраду. Він визнав вину і нічого не оскаржував
Ексклерк Кабміну, який 15 років шпигував проти України, обмінявся до РФ
6 листопада, 09:22
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
Куди піти і що подивитися: щотижневий дайджест мистецьких подій столиці
11 листопада, 08:57
Український ютуб-блогер Євген Вольнов ось уже понад 10 років займається пранкерством (телефонними розіграшами) росіян
Легендарний пранкер Майор Чорнобаєв розказав про специфіку спілкування телефоном з росіянами
16 листопада, 10:17
Зеленський заявив, що необхідно зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася.
Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян
16 листопада, 15:11
Ракети для Patriot дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно, каже Залужний
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
23 листопада, 17:42
Зміни у національних іспитах викликали обурення в академічному середовищі
У Грузії із національних іспитів вилучено питання про боротьбу з російським імперством
Сьогодні, 15:13

Суспільство

Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок
Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок
«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду
«Інвалідний» скандал. Екскерівник Хмельницької прокуратури отримав нову посаду
Мер Терехов назвав кількість жителів Харкова на 1000-й день війни
Мер Терехов назвав кількість жителів Харкова на 1000-й день війни
На Волині волонтери пропонують переробляти російські книги на туалетний папір
На Волині волонтери пропонують переробляти російські книги на туалетний папір
Чи варто мобілізувати жінок? Савченко відреагувала на скандальну тему
Чи варто мобілізувати жінок? Савченко відреагувала на скандальну тему
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
98K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
13K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
9807
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
7758
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua