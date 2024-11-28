Не житло, а гроші. Столиця виплатить ветеранам та родинам загиблих майже мільярд

Обов’язковою умовою для отримання грошової компенсації є потреба в поліпшенні житлових умов

Грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

«Загальна сума складає понад 850 мільйонів гривень. Виплату такої компенсації проводять коштом субвенцій із державного бюджету місцевим. Понад 712 мільйонів гривень буде виплачено киянам – захисникам та захисницям з інвалідністю III групи внаслідок війни, які також належать до категорії внутрішньо переміщених осіб. Це 284 людини», – зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Марина Хонда зауважила, що понад 137 млн грн будуть виплачені родинам загиблих киян – захисників та захисниць, а також ветеранам та ветеранкам з інвалідністю I-II групи внаслідок війни. З цієї категорії грошову компенсацію отримають 53 людини

Обов’язковою умовою для отримання грошової компенсації є потреба в поліпшенні житлових умов та перебування на квартирному обліку в Києві.

«За додатковою інформацією отримувачі компенсації можуть звертатися до управлінь соціального захисту населення за місцем постановки на квартирний облік», – наголосила Марина Хонда

Нагадаємо, що у Києві, захисники і захисниці, а також їхні родини та родини загиблих можуть отримати з бюджету столиці компенсацію витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс правки у дві постанови, які регламентують виплати військовослужбовцям. Зокрема було додано категорію громадян, які виконують бойові завдання на території держави-агресора.