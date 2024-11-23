Президент озвучив головне завдання головкома Сирського

«Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід», – Зеленський

Зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають зокрема зменшення бюрократії у війську. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання «Суспільного».

Зеленський додав, що це наразі є одним з головних завдань головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна», – зауважив президент.

За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців.

«І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід на систему «корпус-бригада», яку вони пропонують сьогодні – це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так», – зазначив гарант.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін поставив за мету витіснити українські війська з Курської області до 20 січня 2025 року – дати інавгурації президента США.

Також начальник Генштабу розказав, чим він займається з Сирським опівночі.

Крім того, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.