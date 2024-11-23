Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент озвучив головне завдання головкома Сирського

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент озвучив головне завдання головкома Сирського
За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців
фото: Офіс президента

«Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід», – Зеленський

 

Зміни в управлінських підходах в армії, зазначені у Плані внутрішньої стійкості України, передбачають зокрема зменшення бюрократії у війську. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання «Суспільного».

Зеленський додав, що це наразі є одним з головних завдань головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене – не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна», – зауважив президент.

За словами Зеленського, зараз вкрай важливо підтримувати моральний дух військовослужбовців.

«І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід на систему «корпус-бригада», яку вони пропонують сьогодні – це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так», – зазначив гарант.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін поставив за мету витіснити українські війська з Курської області до 20 січня 2025 року – дати інавгурації президента США. 

Також начальник Генштабу розказав, чим він займається з Сирським опівночі. 

Крім того, в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині. 

За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.

Читайте також:

Теги: війна путін Володимир Зеленський президент морська піхота Анатолій Баргилевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська економіка та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження, що ускладнюватиме для Путіна підтримку війни
Аналітики ISW пояснили, що змусить Путіна змінити спосіб ведення війни
28 жовтня, 07:45
Ворог посилює присутність у Харківській області
На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
29 жовтня, 08:49
Ворог атакував багатоповерхівку балістикою
У Кривому Розі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені (оновлено)
11 листопада, 17:40
Колишня перша леді Меланія Трамп, колишній президент Дональд Трамп і Беррон Трамп у конференц-центрі округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, Флорида, у середу, 6 листопада 2024 року
«Бог зберіг моє життя недарма». Трамп вийшов до преси разом з дружиною і молодшим сином
6 листопада, 12:08
Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції
Російський шпигун служив у лавах волинського ТЦК
8 листопада, 10:28
Павільйон «МастерШеф» постраждав від російської атаки
Внаслідок атаки РФ постраждав знімальний майданчик відомого українського телешоу
13 листопада, 20:22
Компанія у США відкрила тоталізатор на ймовірність ядерної війни
Американська компанія приймає ставки на ймовірність ядерного вибуху
20 листопада, 00:22
Генерал Баргилевич дав своє перше велике інтерв’ю «Главкому»
Начальник Генштабу Баргилевич порівняв росіян із сараною і назвав кількісну перевагу ворога на фронті
20 листопада, 12:45
Ліквідовано Магомеда Бучаєва
ЗСУ ліквідували продюсера телеканалу Russia Today
Сьогодні, 13:04

Події в Україні

Командувач Десантно-штурмових військ пояснив, як дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю змінить хід війни
Командувач Десантно-штурмових військ пояснив, як дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю змінить хід війни
Президент озвучив головне завдання головкома Сирського
Президент озвучив головне завдання головкома Сирського
Уряд обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
Уряд обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації
Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини: Зеленський назвав терміни
Путін наказав витіснити ЗСУ з Курщини: Зеленський назвав терміни
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
53K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
25K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
19K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
9483
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua