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5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня – Міжнародний день волонтера
фото: Pixabay

Сьогодні не можна планувати важливих справ, тому що не буде ладу з роботою

5 грудня відзначається День працівників статистики в Україні, Всесвітній день ґрунтів, Міжнародний день волонтера. Віряни вшановують пам'ять преподобного Сави.

День працівників статистики в Україні

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
зображення: khoda.gov.ua

Початкові форми статистики з’явилися в дуже давні часи. З виникненням перших державних утворень у їх правителів виникла потреба знати, скільки вони мають земель, майна та підданих. Тому збір статистичних даних можна вважати одним з головних факторів  розвитку будь-якої держави.

В XIX столітті в університетах Харкова та Києва з’явилися кафедри статистики. Українським статистиком Дмитром Журавським було розроблено теоретичну основу та систему статистичних показників.

В часи Радянського Союзу статистичні органи в Україні працювали дуже активно. Часто проводилися переписи населення та досліджувалися різноманітні показники народного господарства.

Але тоталітарна система не могла допустити оприлюднення об’єктивних даних, якщо вони не відповідали проголошеним досягненням. Працівники статистики, які намагалися протидіяти фальсифікаціям, піддавалися репресіям.

Деяке піднесення статистика відчула після Другої світової війни, коли для відновлення країни керівництву потрібні були правдиві дані. Але вже у 70-х роках з гальмуванням економіки влада почала замовчувати або надавати неповні статистичні відомості. Це викликало викривлення інформації щодо України не тільки всередині держави, але і в міжнародному середовищі.

Після здобуття незалежності Україна почала будувати свою систему офіційної статистики відповідно до європейських та світових вимог.

Всесвітній день ґрунтів

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

5 грудня кожного року світ відзначає міжнародне свято – Всесвітній день ґрунтів (World Soil Day). Офіційне заснування Всесвітнього дня ґрунтів відбулося у грудні 2013 року завдяки Організації Об’єднаних Націй, проте ідею свята оголосили учасники Міжнародного союзу ґрунтознавства ще у 2002 році. Дата святкування обрана відповідно до дня захисту дисертації на тему «Русский чернозем» геологом Василем Докучаєвим у 1883 році.

Міжнародний день ґрунтів має за мету об’єднання фахівців з ґрунтознавства по всьому світу, а ще збільшення обізнаності суспільства щодо важливості ґрунтів для роботи екосистем та продовольчої безпеки. Ця подія повинна нагадати людям, що ґрунт є невідновлюваним природним ресурсом, отже ми повинні раціонально користуватися ним та берегти його.

Міжнародний день волонтера

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
зображення: synod.ugcc.ua

Щороку 5 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день волонтера. Свято заснувала Організація Об’єднаних Націй 17 грудня 1985 року в ім’я економічного та соціального розвитку. День волонтерів повинен спонукати суспільство до безоплатної добровільної праці у найрізноманітніших сферах діяльності.

Волонтерство як офіційний рух було створено у 20-х роках 20 століття. У 1920 році у Франції молодь вигадала волонтерський проєкт, який полягав у відновленні ферми, котра постраждала під час Першої світової війни.

В України активна волонтерська діяльність розпочалась у 2014 році під час Революції Гідності. Наразі на сході країни триває війна, де бере участь дуже багато волонтерів: військових та простих людей, які допомагають збирати кошти, ліки, одяг тощо, а також займаються транспортуванням.

Яке сьогодні релігійне свято

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
зображення з відкритих джерел

5 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Сави. Жив він наприкінці IV – на початку V століття. Його сім'я була багатою та благочестивою. У віці 8 років Сава пішов до монастиря і став там строгим та порядним сподвижником. Тому ще в юності зміг отримати чернецтво. В 16 років пішов до Палестини, де хотів вклонитися святим місцям. Там отримав передбачення, що стане великою людиною.

Родичам не подобалося рішення Сави і вони довго просили його повернутися до світського життя. Але юнак їм відмовляв. Щоб боротися зі злим духом, пішов жити в пещери, де постійно молився. Згодом до нього почали стікатися учні і виросла обитель. Пізніше Сава відкрив ще кілька обителей, лікарень та прихистків для бідних. Помер у 95 років.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна планувати важливих справ, тому що не буде ладу з роботою.
  • Вагітним жінкам заборонялося мити голову, тому що дитина народиться з поганою пам'яттю.
  • Не варто лаятися, лихословити, думати про погане.

Народні прикмети і традиції 

  • Морозна погода, а білки залишають свої гнізда і спускаються з дерев – до відлиги;
  • Дим стелиться донизу – чекайте на негоду;
  • У печі вогонь червоного кольору – прийде холоднеча;
  • У печі тріщать поліна – до холодної погоди.

Пам’ятні події 5 грудня

  • 63 рік до н. е. – змова Катиліни у Римі;
  • 1484 рік – папа Римський Інокентій VIII своєю буллою надає інквізиторам широкі повноваження в справі полювання на відьом;
  • 1492 рік – під час своєї першої експедиції Христофор Колумб відкриває острів Санто-Домінго (тепер Гаїті);
  • 1496 рік – король Португалії Мануел I наказує вигнати євреїв із країни;
  • 1683 рік – відбувається битва під Кіцканами між козацькими силами і татарськими;
  • 1766 рік – Джеймс Крісті-старший, колишній морський офіцер, проводить свій перший аукціон у Лондоні;
  • 1848 рік – президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, чим провокує золоту лихоманку 1849 року;
  • 1879 рік – у США отримали патент на першу автоматичну телефонну станцію (АТС);
  • 1904 рік – під час російсько-японської війни японці громлять російський імператорський флот у Порт-Артурі;
  • 1908 рік – у Пітсбурзі проводять перший матч з американського футболу;
  • 1917 рік – відкривають Українську академію мистецтв;
  • 1918 рік – підписують Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою;
  • 1918 рік – починаються бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами;
  • 1919 рік – під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїжджає з України до Польщі;
  • 1929 рік – у США створюють першу у світі організацію нудистів;
  • 1933 рік – у США скасовують «сухий закон», який ввели ще 1919 року;
  • 1944 рік – у Німеччині оголошують призов в армію жінок, старших 18 років;
  • 1949 рік – Єрусалим стає столицею Ізраїлю;
  • 1971 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;
  • 1976 рік – на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті (Кривий Ріг) монтують найбільший у світі магнітний сепаратор;
  • 1989 рік – у Києві відбувається перший фестиваль «Музичні прем'єри сезону»;
  • 1991 рік – очільником Верховної Ради України обирають Івана Плюща;
  • 1994 рік – в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписують меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав – США, Великої Британії та Росії;
  • 2001 рік – розпочинається перший Всеукраїнський перепис населення.

Іменини

День ангела цього дня святкують Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

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Теги: традиції свято календар свята волонтер

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