Системи ППО збили чотири ракети, які росіяни випустили по Україні

ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямку Запоріжжя

Окупанти спрямували 5 керованих авіаційних ракет Х-59

Українські системи протиповітряної оборони збили п'ять російських ракет, запущених у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

Військові зазначають, що окупанти спрямували 5 керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об'єктах Дніпропетровської і Запорізької областей.

Так, одну ракету було збито в Запорізькій області. У Дніпропетровській області одна ракета була знищена у Криворізькому районі та ще дві - в районі населеного пункту Синельниково.

Також про збиття ракет повідомив і голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямку Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети», – написав Старух.

Нагадаємо, триває 217-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.



