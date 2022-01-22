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    Ситуація на Донбасі: другу добу зберігається «тиша»

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    Українські захисники звітують про події в зоні ООС - Ситуація на Донбасі: другу добу зберігається «тиша»
    Українські захисники звітують про події в зоні ООС
    фото: mil.gov.ua

    Проросійські найманці поки дотримуються режиму припинення вогню

    Упродовж поточної доби, 22 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україну прибув літак із військовою допомогою від США (фото).

    Також США підтвердили, що Україна отримає вертольоти Мі-17.

    Тим часом російські снайпери знову активізувались на лінії фронту (відео) .

    Як відомо, 44% українців вважають реальною загрозу масштабного вторгнення РФ.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна
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    Ситуація на Донбасі: другу добу зберігається «тиша»