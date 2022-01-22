Ситуація на Донбасі: другу добу зберігається «тиша»
Проросійські найманці поки дотримуються режиму припинення вогню
Упродовж поточної доби, 22 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.
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