В Україну прибув літак із військовою допомогою від США (фото)

Допомога в галузі безпеки на суму понад $650 млн була виділена в кінці 2021 року

На борту судна – 90 тонн летальної зброї

Партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту «Бориспіль», 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів. Про це повідомляє посольство США в Україні.

Як відомо, пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму $200 млн був прийнятий президентом США Джо Байденом в грудні.

Перша партія допомоги прибула.

«Ця допомога складає приблизно 200 тис. фунтів (90 тонн – ред.) летальної зброї, в тому числі боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку прихильність Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону», – йдеться в повідомленні посольства.

У посольстві також зазначили, що минулого року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $650 млн. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу в розмірі $2,7 млрд.

«Сполучені Штати будуть продовжувати надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України.

У грудні повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Раніше США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

Як відомо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

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