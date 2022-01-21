США підтвердили, що Україна отримає вертольоти Мі-17

Конгрес уже знає про намір надати підтримку технікою

Сполучені Штати Америки передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17. Інформацію підтвердила речниця Білого дому Дженіфер Псакі. Про це вона заявила під час брифінгу.

«Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію», – заявила Псакі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер». А Сполучені Штати відправлять п'ять вертольотів Мі-17.

Ці гелікоптери спочатку передбачалося передати військовим Афганістану.

Зазначається, що машини ремонтувалися на українських підприємствах.

Напередодні стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті.

Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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