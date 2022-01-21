«Готові до спротиву»: Міністерство оборони заспокоїло українців (відео)
Наші воїни не здадуть рідну землю
фото: mil.gov.ua
Обсяги міжнародної допомоги в даний момент є безпрецедентними
Керівництвом Міністерства оборони постійно здійснюються заходи щодо залучення міжнародної підтримки Збройних Сил України з метою зміцнення обороноздатності нашої країни, повідомляє відомство.
Обсяги такої допомоги в даний момент є безпрецедентними. Міноборони наполегливо працює над збільшенням об’єму і розширенням засобів оборони, які надаються Україні.
Крім цього, відомство опублікувало відео з ефектини кадрами, що демонструють силу наших військ:
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