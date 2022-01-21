  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Готові до спротиву»: Міністерство оборони заспокоїло українців (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наші воїни не здадуть рідну землю - «Готові до спротиву»: Міністерство оборони заспокоїло українців (відео)
    Наші воїни не здадуть рідну землю
    фото: mil.gov.ua

    Обсяги міжнародної допомоги в даний момент є безпрецедентними

    Керівництвом Міністерства оборони постійно здійснюються заходи щодо залучення міжнародної підтримки Збройних Сил України з метою зміцнення обороноздатності нашої країни, повідомляє відомство.

    Обсяги такої допомоги в даний момент є безпрецедентними. Міноборони наполегливо працює над збільшенням об’єму і розширенням засобів оборони, які надаються Україні.

    Крім цього, відомство опублікувало відео з ефектини кадрами, що демонструють силу наших військ:

    Читайте також:
    Теги: Донбас армія війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Готові до спротиву»: Міністерство оборони заспокоїло українців (відео)