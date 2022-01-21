Чи буде війна? 44% українців вважають реальною загрозу масштабного вторгнення РФ

Більшість українців вважає, що влада докладає мало зусиль для запобігання широкомасштабному вторгенню росіян

Переговори з Росією слід вести лише за участі США та Європи. Принаймні так вважають 51% громадян України, про що свідчать дані опитування дослідницькой компаній Gradus Research.

«Останнім часом ще більше посилились очікування повномасштабного наступу російських військ, що сконцентровані на кордонах нашої держави. Gradus вирішив дізнатися, наскільки міське населення України вірить у можливий наступ та чи готується до нього. У порівнянні з осінніми настроями, значно більша частка респондентів оцінили вірогідність наступу як високу. Станом на зараз 44% опитаних відповіли, що загроза вторгнення є реальною. У грудні минулого року цей показник складав 26%», – йдеться у дослідженні.

Графіка Gradus

Більше половини респондентів (53%) вважає, що влада докладає недостатньо зусиль для того, щоб на політичному та оборонному рівнях запобігти повномасштабному вторгненню російських військ. І третина респондентів вагається із відповіддю на це запитання.

Графіка Gradus

Попри те, що більшість респондентів вважають політичну складову запобігання вторгненню необхідною, переважна частина респондентів проти прямих, без участі міжнародних партнерів, переговорів України з РФ. 51% опитаних вважає оптимальним формат переговорів за участі США та Європи.

Графіка Gradus

Графіка Gradus

Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18- 60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 19 січня 2022 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів. Електоральні опитування методом смартфон-інтерв’ю не дозволяють відображати картину ймовірного голосування, оскільки панель не покриває сільських територій та старші вікові групи.

Зазначимо, що 21 січня після зустрічі з Блінкеном Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала Україні.

Водночас Держдеп повідомив, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас.

Також глава держави назвав місто, з якого Росія може почати війну проти України. Мер Харкова Ігор Терехов відповів Зеленському на слова про «окупацію міста».